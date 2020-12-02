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В России за сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Еще 25 345 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России за последние сутки.

В Москвы заболел еще 5191 человек.

За сутки в стране скончались 589 заболевших COVID-19. Общее число жертв вируса в России выросло до 41 053.

Поправились и выписаны 1 млн 830 349 пациентов за все время пандемии, за последние сутки - 26 882 человека.

Новые заболевшие регистрировались в 85 регионах страны. Вторым по инфицированию после Москвы идет Петербург - еще 3 684 новых случая. Также 1 148 - в Московской области, 473 - в Нижегородской области, 451 - в Карелии, 395 - в Архангельской области, 370 - в Свердловской области, 351 - в Воронежской области, 340 - в Вологодской области, 337 - в Ростовской области, 335 - в Красноярском крае, 333 - в Хабаровском крае, 304 - в Пермском крае. В остальных субъектах менее 300 эпизодов за сутки.

Всего в стране за весь период выявлен 2 347 401 случай коронавируса.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 475 999.

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