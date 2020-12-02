В Минцифры назвали вынужденным законопроект о блокировке YouTube за цензуру

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Директор департамента Минцифры по госполитике в области СМИ Екатерина Ларина назвала вынужденной мерой законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ за ограничение значимой в России информации. Она сказала это в Общественной палате на слушаниях об этом законопроекте.

По словам Лариной, глобальные платформы "узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории" и "блокируют именно российские зарегистрированные СМИ". Она расценила это как "цензуру и манипулирование общественным мнением, причем мнением глобальной аудитории".

Она добавила, что российское законодательство о СМИ является "либеральным по сравнению с разными международными практиками", а российские зарегистрированные СМИ хоть и действуют в условиях определенных ограничений, имеют гарантии о дополнительных правах.

Законопроект предлагает "прозрачные и понятные механизмы" реагирования на ущемление прав российских СМИ в то время, как на интернет-площадках, где такие случаи происходят, модерация производится непрозрачно, сказала Ларина.

Законопроект № 1058572-7, предназначенный для борьбы с цензурой в интернете и защиту прав россиян на информацию, был внесен 19 ноября в Госдуму группой депутатов и одним сенатором. Законопроект предусматривает за ограничение доступа к важной для россиян информации крупные штрафы, замедление трафика и другие меры вплоть до полной блокировки. Авторы в пояснительной записке отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и Youtube.

Ответные меры предполагаются за ограничение доступа к важной для россиян информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян.

Авторы инициативы предложили ввести в законодательство статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России". Предполагается, что чиновники будут вести список таких нарушителей. Статус владельца ресурса, причастного к нарушениям прав и свобод, компании будет присваивать генпрокурор России по согласованию с МИД в том числе за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

Ранее один из авторов проекта депутат Александр Хинштейн заверял, что этот закон будет использоваться очень аккуратно и не станет "дубиной". Он признал, что в случае принятия закон разрешит блокировать YouTube, но объяснил, что в нем речь идет не о полном запрете на модерацию российского контента, а только о его цензурировании.

20 ноября было принято решение устроить для законопроекта нулевое чтение с участием экспертов.

2 декабря Хинштейн заявил, что законопроект по сути будет только ответной мерой сдерживания, как ядерное оружие, и напомнил, что разработчики ядерного оружия "исходили, что оно не будет применяться".

Он добавил, что считает блокировку крупных интернет-платформ мало реализуемой, "не с точки зрения технической - здесь как раз понятно, как это сделать, а с точки зрения сущностной".