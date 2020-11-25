Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться ежегодно

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Коронавирус, скорее всего, станет сезонным заболеванием, тогда придется ежегодно прививаться от него, как от гриппа, сообщил заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

По его словам, вирус меняется, "изоляты (вируса), которые исследовались весной, отличается от тех, которые выделены в осенний период".

"Если вирус будет изменяться, а скорее всего он будет изменяться...Если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнемся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом", - сказал Игнатьев на пресс-конференции в среду.

"То есть, если штамм (вируса) будет изменчив, то нам придется опять вакцинироваться сезонно, как и при гриппе", - отметил он. Эксперт добавил, что нужно продолжать мониторинг вируса, чтобы отслеживать эти изменения.

"Если он будет меняться, то наша вакцина (центра им.Чумакова - ИФ), на мой взгляд имеет определенный выигрыш. Что, если штамм поменяется, мы точно также сможем поменять штамм при производстве (вакцины) на более актуальный. И сделать новый препарат", - рассказал Игнатьев. "Да, скорее всего, это будет сезонная вакцинация", - подчеркнул он.

Игнатьев также сказал, что для вакцинации россиян может потребоваться около 40 млн доз препарата - примерно столько же, как при прививочной кампании против гриппа. Он добавил, что этот расчет действует при условии, если вакцинация станет сезонной.

Центр им.Чумакова в настоящий момент разрабатывает третью по счету российскую вакцину от коронавируса. В ходе клинических испытаний препарата у добровольцев не выявили нежелательных реакций, заявил ранее Игнатьев. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, вакцина центра может быть зарегистрирована в декабре. Вакцинация препаратом, по словам гендиректора центра, может начаться в 2021 году.

Накануне, 24 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус будет активным до середины зимы и прихода гриппа, и будет возвращаться каждый год. "Он будет приходить, скорее всего, каждый год, будет "активничать" в зимний период года, надеемся, до середины зимы, потом уступит место гриппу. ОРВИ хозяйничают весь холодный период года, поэтому до весны говорить, что он совсем куда-то уйдет, нельзя", - сказала Попова на совете омбудсменов.