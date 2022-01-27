Областной парламент отказался вернуть прямые выборы мэра Кирова
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комитет по законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Кировской области большинством голосов отклонил предложение ввести прямые выборы мэра Кирова, сообщил сайт парламента.
Вернуть выборы предложили пять региональных депутатов. Сейчас, по областному закону о местном самоуправлении, глава Кирова избирается городской думой из числа депутатов и возглавляет городское заксобрание. Мэрию Кирова возглавляет чиновник, отобранный по конкурсу.
Инициаторы поправок предложили ввести прямые выборы главы Кирова, который бы возглавлял городскую администрацию.
Сейчас глава Кирова - Елена Ковалева, глава городской администрации - Дмитрий Осипов.