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Областной парламент отказался вернуть прямые выборы мэра Кирова

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комитет по законодательству и местному самоуправлению Заксобрания Кировской области большинством голосов отклонил предложение ввести прямые выборы мэра Кирова, сообщил сайт парламента.

Вернуть выборы предложили пять региональных депутатов. Сейчас, по областному закону о местном самоуправлении, глава Кирова избирается городской думой из числа депутатов и возглавляет городское заксобрание. Мэрию Кирова возглавляет чиновник, отобранный по конкурсу.

Инициаторы поправок предложили ввести прямые выборы главы Кирова, который бы возглавлял городскую администрацию.

Сейчас глава Кирова - Елена Ковалева, глава городской администрации - Дмитрий Осипов.

Киров Заксобрание Кировской области Кировская область Дмитрий Осипов Елена Ковалева

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