Более 70 пожилых добровольцев привили вакциной "Вектора"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Почти половина из 150 добровольцев старше 60-и лет получили первую дозу вакцины от коронавируса научного центра "Вектор" в рамках пострегистрационных исследований, самочувствие у всех хорошее, сообщили в "Векторе".

"По состоянию на 2 декабря, привито 74 добровольца (из 150 - ИФ). Добровольцы чувствуют себя хорошо. Неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено", - сказали в четверг журналистам в научном центре.

Там уточнили, что добровольцы "после иммунизации госпитализируются на сутки", и не находятся постоянно в стационаре.

Планируется, что до конца года вакцину получат все 150 добровольцев.

В "Векторе" также сообщили, что, по данным на 2 декабря, в рамках пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" на добровольцах старше 18 лет первую дозу получили 90 добровольцев.

В целом в исследованиях будут участвовать 3 тыс. человек, и в настоящее время продолжается "скрининг добровольцев с целью отбора" тех, кого можно допустить к участию в пострегистрационном исследовании.

Вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в РФ. Она была зарегистрирована 14 октября. В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата. Они проходят на двух группах добровольцев старше 60 лет и старше 18 лет.