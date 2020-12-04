ЦБ аннулировал лицензию у Дом-банка

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что аннулировал лицензию на проведение банковских операций подмосковного АО "Муниципальный коммерческий банк "Дом-банк" (Домодедово).

Это было сделано по ходатайству самой кредитной организации: ее акционеры приняли решение о ее добровольной ликвидации. В Дом-банк будет назначена ликвидационная комиссия.

Из представленных в ЦБ отчетов следует, что у банка достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов, отметил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов.

По оценке ЦБ, по величине активов Дом-банк занимал 384-е место в банковской системе России. Банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 330-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".