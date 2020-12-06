Зимнюю сессию в вузах РФ отменять не будут

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Отменять зимнюю сессию в российских вузах не планируется, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Зимнюю сессию не отменим. У нас есть соответствующие приказы Минобрнауки для вузов, рекомендации для других вузов, чтобы сессия прошла в онлайн-формате", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в воскресенье.

По словам Фалькова, сейчас студенты 37% российских вузов и филиалов обучаются удаленно - это 478 учреждений.

Министр подчеркнул, что по ряду специальностей и направлений невозможно обеспечить качество образования при удаленном формате обучения. "Я намекаю на подготовку медиков, инженеров. Особняком стоят творческие вузы, специальности и направления. Есть особые виды деятельности, которые нельзя перенести в онлайн, удаленно их не воспроизвести", - пояснил Фальков.