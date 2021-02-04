Творческие вузы вернутся к очному обучению с 8 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российские творческие вузы, подведомственные Минкультуры, с 8 февраля могут вернуться к очному обучению с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, говорится в приказе главы ведомства Ольги Любимовой.

Решение о возвращении с удаленки будут принимать ректоры вузов, объяснили в пресс-службе министерства.

Любимова призвала вузы постепенно и аккуратно возвращаться к очной работе, чтобы "сохранить здоровье не только будущих специалистов культурной сферы, но и тех заслуженных преподавателей, чей опыт, безусловно, для всех нас является бесценным".

Она добавила, что в некоторых вузах будет действовать смешанный режим: "лекции продолжатся онлайн, а семинары, коллоквиумы, практикумы - в очной форме". Также по-прежнему аудитории будут закреплены за конкретными группами, чтобы снизить риски перемешивания студентов.

Вузам поручено обеспечить дезинфекцию поверхностей в санузлах, проветривание аудиторий, разместить антисептики при входе, в туалетах и столовых, мерить всем температуру, а также контролировать ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Вузы, подведомственные Минобрнауки, также вернутся к очной учебе с 8 февраля.