Человек пострадал на пожаре нефтяной скважины под Оренбургом

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Один человек пострадал в результате пожара на нефтяной скважине под Оренбургом, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

"С ожогами кистей рук (три процента) доставлен в хирургическое отделение Грачевской РБ", - уточняется на сайте регионального ГУ МЧС.

Пострадавший – 1993 г.р.

Пожар произошел на скважине Таллинское месторождение-2 в пяти километрах от села Таллы. Огонь не угрожает населенным пунктам.

Загорелся газовый фонтан из скважины. Высота горящего факела достигла 25 метров, а площадь огня – 100 квадратных метров.

Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская специализированая лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области". Пожар будут тушить 50 человек и 14 единиц техники.

Согласно Сводному государственному реестру участков недр и лицензий, лицензия на Таллинский участок в Оренбургской области принадлежит ООО "Отрадное" (Самара).

Позже в ООО "Отрадное" "Интерфаксу" подтвердили факт возгорания на их участке. "Руководство на скважине, комментарии будут после ликвидации", - сказал собеседник агентства.