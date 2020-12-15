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ЦБ пожаловался в правоохранительные органы на сотрудников СК "Росэнерго"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Временная администрация ООО "Национальная страховая группа -"Росэнерго"", назначенная приказом Банка России, пожаловалась в правоохранительные органы на должностных лиц компании, которые мешают ей работать. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Временная администрация с 30 ноября работает "в условиях воспрепятствования деятельности со стороны должностных лиц страховой организации, которые не передали материальные ценности, бухгалтерскую и иную документацию, в том числе договоры страхования и бланки строгой отчетности, не предоставили доступ к базам данных". Кроме того, они не передали "данные (документы), подтверждающие наличие трудовых отношений с сотрудниками и страховыми агентами, что делает невозможным осуществление с ними расчетов, предусмотренных законодательством Российской Федерации", говорится в сообщении.

Также администрации не дали доступ к редактированию сайта страховой компании, и он сейчас продолжает обычную работу, вводя клиентв в заблуждение.

30 ноября ЦБ приостановил лицензию страховой группы "в связи с неоднократным нарушением в течение одного года группой "Росэнерго" требований финансовой устойчивости и платежеспособности, а также в связи с представлением в орган страхового надзора недостоверной информации". В компанию была введена временная администрация.

Через три дня регулятор отозвал у СК лицензии на страхование.

Российский союз автостраховщиков (РСА) оценил обязательства "НСГ "Росэнерго" по ОСАГО в 6,2 млрд рублей.

ООО "НСГ - "Росэнерго" входит в состав холдинга "Росэнерго", который занимается страховым, туристическим и агробизнесом.

Банк России НСК Росэнерго

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