На острове Русский снова произошли энергоаварии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Несколько энергоаварий произошел на острове Русский во Владивостоке, где идут ремонтные работы после недавнего ледяного шторма, сообщает пресс-служба Минэнерго в среду.

"Аварии точечные, работы по их устранению ведутся в круглосуточном режиме", - отмечается в сообщении.

Ведомство отмечает, что хотя аварийные работы по подключению энергоснабжения потребителей, отключенных в результате ледяного шторма, завершены, работы по восстановлению штатной схемы энергоснабжения продолжатся до конца года. Эти работы будут сопровождаться плановыми отключениями.

Как сообщалось, циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. Без света тогда остались почти 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. В крае был введен режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы. Ущерб от ледяного шторма власти Приморья предварительно оценили в миллиард рублей.

Сложная обстановка отмечалась на острове Русский, где в поселках проживает несколько тысяч человек. Во время циклона большинство населенных пунктов осталось без света. Также из-за обледенения был закрыт для автомобильного движения мост, связывающий остров с материком. Выбраться с острова можно было только паромом. Движение по мосту и энергоснабжение восстановлено.