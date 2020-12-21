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Владивосток и Артем отменили режим ЧС, введенный больше месяца назад

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Администрации Владивостока и Артема сообщили, что сняли режим ЧС, введенный в этих городах из-за ледяного шторма 19 ноября и его последствий.

В мэрии Владивостока напомнили, что из-за стихийного бедствия в городе пострадали около 80% зеленых насаждений. Основные аварийные ситуации устранены, но коммунальщики будут вывозить ветки на свалки и в 2021 году.

Мэрия Артема сообщила, что с улиц города коммунальные службы вывезли 28 тысяч кубических метров веток и расчистили 200 км сетей, 126 км сетей электроснабжения были восстановлены во время ликвидации последствий шторма.

Циклон в ночь на 19 ноября принес в Приморье сильный ветер, снегопад и ледяной дождь. Стихия вызвала многочисленные аварии в системах тепло- и энергоснабжения, сбои со связью, нарушила транспортное сообщение. Без света оказались почти 181 000 человек в 73 населенных пунктах. Остров Русский оказался в изоляции, поскольку обледенели ванты моста, соединяющего его с материком. Ванты пришлось долго чистить от наледи. В крае был введен режим ЧС регионального уровня, его сняли 10 декабря. Больше всего от ледяного шторма пострадали Владивосток и Артем.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Владивосток Артем Приморье

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