Движение по Русскому мосту запланировали возобновить 6 декабря

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Русскому мосту во Владивостоке, который был закрыт из-за обледенения после циклона, может быть возобновлено вечером 6 декабря, сообщила пресс-секретарь ФКУ "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" Юлия Кабакова.

"Да, план такой", - сказала она в субботу "Интерфаксу".

Русский мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. Из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Ванты и пилоны моста от обледенения очищали промышленные альпинисты.

Выбраться с острова Русский можно только паромом, к перевозкам также подключены четыре десантных катера Тихоокеанского флота.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил журналистам, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.

На острове Русский в поселках проживает несколько тысяч человек. Здесь расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр, Приморский океанариум.

На этой неделе прокуратура Приморья предложила предусмотреть новые технологические решения по очистке от наледи Золотого и Русского мостов во Владивостоке, проблемы были выявлены после прошедшего 19 ноября ледяного шторма.

Власти Приморья ранее сообщили, что специалисты французской компании Freyssinet, которая монтировала ванты моста на остров Русский, могут подключиться к разработке технологии очистки вант от наледи в случае непогоды. Также проблема обсуждалась с учеными.