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Три человека погибли и четверо пострадали в автоаварии в Кировской области

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Кировской области в субботу, три человека погибли, четверо получили травмы, сообщает региональное управление МВД России.

Как сообщается, на 396 км автодороги "Вятка" произошло столкновение автомобилей Nissan Juke и "Лада Гранта".

"По предварительным данным, в результате происшествия три человека погибли и четверо получили травмы", - говорится в сообщении.

Управление ГИБДД Кировской области сообщает, что из-за автоаварии ограничивалось движение по трассе, в настоящее время оно восстановлено.

По факту ДТП проводится проверка, причины аварии устанавливаются.

Кировская область

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