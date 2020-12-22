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Продюсер Разин выкупит памятник Аленке в Нововоронеже на память о 2020 годе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Музыкальный продюсер из Ставрополя Андрей Разин, известный по работе с группой "Ласковый май", решил выкупить установленный в Нововоронеже памятник Аленке, вызвавший своим видом общественный резонанс.

"Я принял решение оплатить все расходы по покупке и транспортировке памятника Аленке, который был демонтирован в Воронежской области, простояв всего несколько дней на площади", - написал Разин в своем инстаграме.

Продюсер отметил, что памятник Аленке символизирует для него уходящий год, поэтому он решил таким образом сохранить память о нем.

"Хочу его сохранить, как напоминание об уходящем 2020 годе - самом тяжелом и страшном не только для России, но и для всего мира", - отметил Разин.

Продюсер пока не решил, где его лучше установить, и попросил подписчиков дать ему совет.

Памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей. Они основали селение.

Внешний вид памятника вызвал общественный резонанс. В соцсетях его посчитали пугающим, в частности, из-за непропорционального тела и широко распахнутых глаз. Местные жители также высказывали просьбы демонтировать памятник.

После жалоб жителей местная администрация решила демонтировать арт-объект. В администрации заверили, что бюджетных средств на его создание потрачено не было.

Воронежская область Нововоронеж Новая Аленовка Андрей Разин

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