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Вызвавший резонанс памятник Аленке под Воронежем выставят на торги

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Нововоронежа (Воронежская область) рекомендовала подрядчику вернуть деньги за простоявший в городе три дня, но успевший за это время завоевать сомнительную популярность памятник Аленке, а часть средств с его продажи направить на благотворительность.

"Было принято решение рекомендовать Совету ветеранов (общественная организация, на деньги которой был установлен памятник - ИФ) провести встречу с подрядной организацией, на которой будет принято решение о возврате денежных средств, потраченных на изготовление скульптуры. Подрядная организация выкупит памятник и будет заниматься выставлением арт-объекта на аукцион и продажей. И, по соглашению с администрацией, часть денежных средств будут направлены на благотворительность и нужды города", - сообщил "Интерфаксу" замглавы администрации Нововоронежа Алексей Дорошенков.

Решение о величине суммы, которую направят на благотворительность, будет принято после подписания соглашения с подрядчиком, отметил он.

Памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей, и они основали селение.

Однако внешний вид металлической Аленки шокировал общественность из-за непропорционального тела и пугающего лица. Местные жители попросили убрать памятник. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект. В администрации заверили, что бюджетных средств на его создание потрачено не было: памятник был установлен на деньги общественной организации.

Между тем, как утверждает Дорошенков, в администрацию поступило уже несколько десятков заявок о желании приобрести арт-объект, вызвавший общественный резонанс. "Звонят и из компаний, и частные лица", - добавил он.

Ранее желание выкупить памятник Аленке высказывал продюсер из Ставрополя Андрей Разин, известный по работе с группой "Ласковый май". По его словам, скульптура напоминает ему об уходящем годе, поэтому он решил таким образом сохранить память о нем.

Нововоронеж Воронежская область Алексей Дорошенков

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