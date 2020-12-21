В Нововоронеже демонтируют напугавший жителей памятник Алёнке

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти Нововоронежа (Воронежская область) решили демонтировать памятник Аленке, внешний вид которой вызвал общественный резонанс.

"Данный арт-объект будет демонтирован и передан на хранение в муниципальное предприятие. Бюджетных средств на его создание потрачено не было", - сообщила "Интерфаксу" замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова.

Памятник был открыт в Нововоронеже 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, Алёнка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей. Они основали селение.

Аленка из фильмов ужасов.



В Нововоронеже открыли памятник Аленке. Он появился к 250-летию села, на месте которого вырос город. Арт-объект местные жители не оценили. По их мнению, "жуткая" Аленка олицетворяет 2020-й год и прочие ужасные вещи. #ВестиЗаметка pic.twitter.com/PBe5pI6OG5 — ВЕСТИ (@vesti_news) December 20, 2020

В соцсетях посчитали внешний вид памятника пугающим, в частности, из-за непропорционального тела и широко распахнутых глаз. Местные жители также высказывали просьбы демонтировать памятник.