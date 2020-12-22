Приставы приехали в захваченный бывшим схиигуменом Сергием монастырь

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Работы по строительно-технической экспертизе, необходимой для оформления зданий, начались на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного сторонниками отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

"Сегодня на территории захваченного монастыря начались работы по проведению строительно-технической экспертизы, назначенной определением областного Арбитражного суда (...), что необходимо для оформления зданий", - говорится в сообщении.

Вместе с представителями церкви на территорию Среднеуральского монастыря прибыли назначенные судом эксперты и судебные приставы.

"Земельные участки под комплексом монастыря находятся в пользовании Екатеринбургской епархии и предоставлены ей для осуществления религиозной деятельности", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургская епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, в котором находится бывший схиигумен Сергий. В сентябре эту комиссию не допустили на территорию монастыря, а соратники схимонаха заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с визитом.

После того как комиссии епархии не допустили на территорию монастыря, были возбуждены два уголовных дела по статьям 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (самоуправство) УК РФ.

Сергий проходит по данным делам в качестве свидетеля.