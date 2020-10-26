СК возбудил два дела из-за недопуска РПЦ в захваченный монастырь на Урале

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Два уголовных дела были возбуждены в связи с тем, что комиссию Екатеринбургской епархии не допустили на территорию Среднеуральского женского монастыря для проведения инвентаризации. Об этом сообщила "Интерфаксу" адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы бывшего схиигумена Сергия (Романова).

"Есть возбужденные бесфигурантные дела по (статьям - ИФ) 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 (самоуправство)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, возбуждение уголовных дел связано с визитом комиссии Екатеринбургской епархии по инвентаризации в сентябре.

"Получается, что они приехали с инвентаризацией, а сейчас пытаются выставить иным образом все это", - сказала адвокат.

Бывший схимонах проходит по данным делам в качестве свидетеля. "Поступила повестка моему доверителю о том, что он должен явиться для дачи пояснений как свидетель", - отметила она.

3 июля суд Екатеринбургской епархии признал Романова виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. 24 июля это решение утвердил патриарх. 10 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил Романова от церкви и направил его на утверждение правящему архиерею. В октябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение.

Сам бывший схиигумен неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь. Вместе с ним в монастыре остаются более 150 насельниц. Им предлагали перевестись в другие обители, но они отказались.

Екатеринбургская епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, в котором находится Романов. В сентябре эту комиссию не допустили на территорию монастыря, а соратники Романова заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с визитом.

Все здания монастыря планируется оформить в собственность РПЦ.