Что произошло за день: пятница, 26 июля

Ставка ЦБ РФ, арест бывшего замминистра и железнодорожное ЧП во Франции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2% - до 18%. Помимо повышения ставки ЦБ рассматривал сохранение 16% и повышение до 19-20%. Обновленный прогноз регулятора по ставке не предполагает ее снижения в 2024 году. Глава Банка России Эльвира Набиуллина констатировала, что Центробанк по-прежнему оценивает состояние российской экономики как существенно перегретой.

- По делу о коррупции арестован бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. По официальной информации, он много лет отвечал за тыл Вооруженных сил, руководил системой материально-технического обеспечения.

- Депутат Александр Хинштейн заявил, что замедление YouTube больше затронет рекламодателей. По его словам, те, кто смотрит контент, и дальше будут это делать, но на загрузку потребуется больше времени. В Роскомнадзоре сказали, что нашли у Google достаточно нарушений для применения мер к YouTube. Хинштейн также сообщил, что, по его данным, сотрудничающие с Google российские дата-центры намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по "серым схемам".

- Движение поездов нарушено во Франции в день открытия Олимпиады. На путях зафиксировано несколько поджогов. Также расположенный во Франции аэропорт Базеля - Мюлуза эвакуировали после сообщения о минировании. Мэр Парижа заверила, что саботаж на железной дороге не помешает церемонии открытия ОИ. Глава МИД Израиля обвинил в произошедшем Иран.

- Обвиняемый в подрыве машины в Москве признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Ему обещали украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов.

- История показывает, что большинство эмигрировавших представителей творческой интеллигенции в итоге возвращается, сказал Дмитрий Песков.

- Глава ЕК сообщила о выделении для Киева 1,5 млрд евро за счет доходов от активов РФ. Деньги будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины. Дмитрий Песков заявил, что это решение является поводом для продуманных ответных действий Москвы.

- Минюст РФ признал иноагентами политолога Илью Матвеева и издание "BILD на русском".