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"Глобальная энергия" учредила новую награду для российских ученых

Первым премию получил академик Маслов

"Глобальная энергия" учредила новую награду для российских ученых
Фото: Глобальная энергия

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация "Глобальная энергия" (зарегистрированный в Москве оператор одноименной международной премии) учредила новую награду исключительно для отечественных ученых за их вклад в развитие энергетики России: почетный диплом ассоциации.

Первым новую награду получил академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Маслов, сообщила "Глобальная энергия" в среду. Формулировка - "За фундаментальный научный вклад в обеспечение безопасности ядерной энергетики".

От имени ассоциации диплом академику, отметившему в этом году 90-летие, вручил вице-премьер Александр Новак.

"Вам, первому обладателю этого почетного диплома, хотели вручить его за фундаментальный вклад в развитие энергетики и повышение энергетической безопасности, потому что мы знаем какую роль вы сыграли в развитии наших электрических сетей, а также в решении проблем Чернобыльской АЭС", - сказал вице-премьер.

"Премия живет своим чередом, там появляется все больше молодых лауреатов. Но вы в фундаменте. Если бы не ваши работы, не было бы на чем молодым строить свои достижения", - сказал президент "Глобальной энергии" Сергей Брилев.

Вручение диплома сопровождается денежным призом в 1 млн рублей.

Виктор Маслов - специалист в области математической физики, функционального анализа, теории дифференциальных уравнений в частных производных, механики и квантовой физики. Автор и соавтор свыше 600 опубликованных научных работ.

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