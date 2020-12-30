Выдача ипотечных кредитов в РФ в ноябре снизилась на 11%, ставка выросла до 7,38%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Банки РФ снизили в ноябре выдачу ипотечных кредитов по сравнению с октябрем на 11,2%, до 491,3 млрд рублей с 546,4 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Это стало первым снижением выдачи после роста в предыдущие пять месяцев, начиная с июня, причем в июле-октябре происходило обновление исторического максимума этого показателя.

Количество предоставленных кредитов в ноябре было меньше октябрьского показателя на 10,1% (188,5 тыс. против 212,3 тыс.). В сентябре, а затем в октябре фиксировалось превышение рекордного уровня этого показателя.

Средний размер одного ипотечного кредита в ноябре составил 2,607 млн рублей, что на 1,3% выше показателя октября. Годовые темпы роста этого показателя снизились до 11,7% с 12,5% в октябре. Снижение годовых темпов происходит с августа, когда они достигли 14,9%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в ноябре увеличилась до 7,38% с 7,31% в октябре и 7,32% в сентябре. Исторический минимум ставки был обновлен в августе, когда она опустилась до 7,16%. Ноябрьская ставка стала максимальной с июля (7,5% в июле, а до этого 7,4% в июне).

Банки в январе-ноябре 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 3 трлн 735,7 млрд рублей, что на 49,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года (2 трлн 503,1 млрд рублей).

При этом количество предоставленных за 11 месяцев 2020 года кредитов увеличилось по сравнению с январем-ноябрем прошлого года на 33,5% (1 млн 501,1 тыс. против 1 млн 124,1 тыс.).

Совокупный банковский портфель ипотечных кредитов в январе-ноябре 2020 года увеличился на 1 трлн 450,6 млрд рублей, или на 19,4%, до 8 трлн 942,1 млрд рублей. Годовые темпы роста портфеля ипотечных кредитов на 1 декабря снизились до 20,8% с 22,1% на 1 ноября.

Объем просроченных кредитов за 11 месяцев вырос на 6,4 млрд рублей, или на 8,8%, до 78,9 млрд рублей. Доля просроченных кредитов в совокупном ипотечном портфеле в ноябре осталась, как и в октябре, на уровне 0,88%, в начале года она составляла 0,97%.

Задолженность по приобретенным кредитными организациями правам требования по ипотечным жилищным кредитам на 1 декабря составляла 209,7 млрд рублей.