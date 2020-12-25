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Скончался спикер кировского Заксобрания Владимир Бакин

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Умер председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин, сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

"Сегодня ушел из жизни глава Законодательного Собрания области (...). От лица правительства Кировской области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Гавриловича Бакина", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Васильева.

По данным местных СМИ, причиной смерти Бакина стал коронавирус.

Ранее о смерти Бакина сообщалось со ссылкой на информированный источник.

На сайте местного парламента сообщается, что Бакин родился в 1946 году. Возглавил Заксобрание региона шестого созыва в 2019 году после отставки Владимира Быкова, впоследствии ставшего фигурантом уголовного дела о взятках.

Кировская область Владимир Бакин коронавирус

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