В Кремле заявили об ошибке Зеленского в обсуждении Второй мировой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал огромной ошибкой заявление главы Украины Владимира Зеленского о равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй мировой войны.

"Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия победы", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По мнению Пескова, "это сильно резануло не только слух и сердце не только Путина, но и огромного количества наших ветеранов".

"Все, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне, всех сильно резануло. Да и на самой Украине много таких", - добавил он.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в январе в ходе своего визита в Польшу. Украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность", - сказал украинский президент на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме.

Его слова ранее уже комментировали в Москве. В частности, Владимир Путин подчеркнул, что заявления Зеленского негативно скажутся на самом украинском лидере.