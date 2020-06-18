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Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР с нацистской Германией

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся как на двусторонних отношениях, так и на самом украинском лидере.

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - сказал Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан в программе "Вести" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу 27 января.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность", - сказал украинский президент на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме.

Владимир Путин Владимир Зеленский Украина

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