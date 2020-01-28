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Песков счел оскорбительными слова Зеленского о причине Второй мировой войны

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше относительно причин начала Второй мировой войны крайне оскорбительны для памяти воевавших с фашизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о заявлении Зеленского был поднят в ходе общения пресс-секретаря с журналистами во вторник. Пескову напомнили, что украинский лидер во время своего визита в Польшу заявил, что к началу Второй мировой войны привел сговор тоталитарных режимов, и он же позволил запустить "смертоносный маховик Холокоста".

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"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма", - сказал Песков.

По его словам, это вряд ли "сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые так же с оружием в руках воевали с фашистами".

"Поэтому мы не приемлем этого заявления, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов", - подчеркнул еще раз Песков.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский

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