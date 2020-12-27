Что произошло за день: воскресенье, 27 декабря

Прививка для Путина и претензии к Месси

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев коронавируса. В стране за этот период скончались 552 человека с COVID-19. В Москве суточный прирост составил 6620, госпитализированы в столице еще 1 798 пациентов.

- Песков пообещал, что Путин сообщит о прививке от коронавируса. Пресс-секретарь президента заверил, что тот намерен вакцинироваться от COVID-19. Между тем Сергей Собянин сообщил, что с 28 декабря жители Москвы старше 60 лет могут записаться на прививку в поликлинике.

- Пассажира сняли с рейса Екатеринбург - Москва за отказ надеть маску. Мужчина, летевший рейсом "Победы", отказался выполнить требование командира воздушного судна. Из-за инцидента вылет рейса был задержан более чем на час.

- В Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа. Объявивший об открытии министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман сообщил, что работа по определению размеров и объемов месторождений пока не завершена.

- В Бразилии призвали вернуть Пеле рекорд Месси из-за нехватки сотен голов. Местный клуб "Сантос" настаивает, что необходимо учитывать в общей статистике 448 мячей, забитых Пеле в товарищеских матчах.