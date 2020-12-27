В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев коронавирусом

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Еще 28 284 зараженных коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в России.

В Москве суточный прирост составил 6620.

За сутки в стране скончались 552 человека с COVID-19. Общее число жертв достигло 54 778.

Поправились и выписаны 2 млн 450 829 пациентов, в том числе 24 390 за последние сутки.

За весь период пандемии в РФ фиксировались 3 млн 050 248 эпизодов коронавируса.

Новые случаи были выявлены во всех 85 регионах России. За Москвой идет Петербург с приростом в 3 761, еще 1 609 случаев в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 398 - в Псковской области, 409 - в Свердловской области, 390 - в Воронежской области, 393 - в Ростовской, 370 в Архангельской области, 369 - в Карелии, 357 - в Вологодской, 350 в Крыму, 338 - в Хабаровском крае, 333 - в Пермском крае, 326 - в Красноярском крае, 316 - в Челябинской области, 311 - в Самарской области. В остальных субъектах менее 300 случаев за сутки.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено уже 80,3 млн случаев заражения. Лидерами антрейтинга остаются США (18,9 млн), Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,4 млн). Россия на четвертом месте по этому показателю, опережая Францию (2,6 млн) и Великобританию (2,2 млн).