В Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман сообщил в воскресенье, что в стране компанией Saudi Aramco открыты четыре новых месторождения нефти и газа, передает саудовское информагентство SPA.

Одно из нефтяных месторождений было обнаружено на востоке страны к северо-западу от города Дахрана, второе - в районе границы с Ираком к северо-западу от города Рафха.

Запасы газа обнаружены на скважине Аль-Минахаз, расположенной к юго-западу от нефтяного месторождения Гавар, и на скважине Аль-Сахбаа, расположенной к югу от Гавара.

По словам министра, Saudi Aramco продолжает работу по определению размеров и объемов открытых месторождений и оценке количества нефти, газа и конденсата на этих месторождениях.