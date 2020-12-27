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Пассажира сняли с рейса Екатеринбург - Москва за отказ надеть маску

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - С рейса авиакомпании "Победа" в воскресенье сняли человека из-за его отказа использовать средство защиты органов дыхания.

"Сегодня с рейса DP-406 Екатеринбург - Москва по решению командира воздушного судна был снят пассажир за невыполнение требований экипажа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург).

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры агентству уточнили, что он отказался выполнить требование командира надеть маску.

Вылет рейса был задержан более чем на час.

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