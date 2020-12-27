Почти 1,8 тыс. человек госпитализировали в Москве с COVID-19 за сутки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице госпитализировали 1 798 пациентов с COVID-19, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом в воскресенье.

По его данным, за сутки в Москве подтверждено 6 620 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сутками ранее были госпитализированы 1 774 человека.

Как рассказали в штабе, на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 552 пациента.

Среди выявленных заболевших за сутки 11,1% - дети, 40,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, еще 12,7% - от 66 до 79 лет. Также 5% среди заболевших люди старше 80 лет.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 786 204 случая коронавируса, вылечились от инфекции 604 604 пациента, количество жертв болезни в городе достигло 10 913 человек.