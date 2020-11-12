"Восточный" отказался от всех исков к Майклу Калви в Благовещенске

Основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Банк "Восточный" и его оппоненты в Арбитражном суде Амурской области (Благовещенск) Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) и гражданин США, основатель Baring Vostok Майкл Калви после почти полутора лет судебной тяжбы урегулировали спор о 9,8 млрд рублей убытков.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании суда в четверг, стороны заявили об урегулировании всех претензий друг к другу в рамках мирового соглашения.

Представитель Evison Олег Койда сообщил в ходе заседания, что был направлен запрос адвокатам Калви. "Он не возражает и информирован об отказе от иска", - отметил Койда.

От банка "Восточный" заявление об отказе от иска поступило в суд 9 ноября.

Ранее "Финвижн Холдингс" (мажоритарий "Восточного") Артема Аветисяна и Evison Holdings подписали мировое соглашение по корпоративному спору вокруг банка "Восточный". Соглашение предполагало отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов.

Дело Baring Vostok

Помимо арбитражных споров, конфликт вылился и в уголовное дело, по которому обвиняемыми проходят семь человек. Фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется хищение путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный" через выдачу невозвратного кредита компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года. Обвиняемые вину не признают.

В конце октября стало известно о достигнутом между банком "Восточный" и ПКБ соглашении о выплате последним 2,5 млрд рублей. Представитель банка 9 ноября подтвердил в Верховном суде, что деньги уже поступили на счет.

О том, что генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, стало известно в тот же день, когда стороны конфликта заявили о мирном урегулировании корпоративного спора вокруг банка "Восточный".

Финансовые претензии к Evison и Калви на 9,8 млрд рублей были связаны с убытками, которые по заявлению истца были причинены банку "Восточный" с октября 2015 года по август 2018 года. Они касались фиктивных, по оценке истца, договоров с "Национальной службой взыскания" более чем на 1 млрд рублей. Кроме того, компания Croushi Enterprises погасила кредит за счет передачи банку его собственных субординированных облигаций. Ущерб истец оценил почти в 528,5 млн рублей.

Самый крупный ущерб, указанный в иске, - это массовое увольнение бывших сотрудников Юниаструм банка (присоединен к "Восточному" в начале 2017 года). По подсчетам истца, это обошлось банку еще в 8 млрд 192,8 млн рублей. Сейчас "Восточный" контролируется бывшими акционерами Юниаструм банка.

Суть второго иска - на 8,8 млрд рублей - сводится к искажению ответчиками финансовой отчетности. Подробности исковых требований оглашены не были. По заявлению истца, ответчики нарушили правовой акт по формированию резервов банка на возможные потери по ссудам. В результате возникла необходимость дорезервирования из собственных средств банка. Заседание суда по рассмотрению мирового соглашения по этому иску состоится позднее.

В июне 2019 года Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна (бывший основной акционер Юниаструм банка).