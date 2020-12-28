Возможной причиной смерти полицейского в Казани назвали суицид

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В казанском отделе полиции "Юдино" накануне обнаружили тело полицейского, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МВД РФ по Татарстану.

"Предположительно, причиной смерти стал суицид", - уточнил собеседник агентства. По его словам, полицейскому было 23 года.

В пресс-службе отметили, что обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия МВД по Татарстану.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на месте гибели дознавателя была найдена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается.