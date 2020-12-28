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Возможной причиной смерти полицейского в Казани назвали суицид

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В казанском отделе полиции "Юдино" накануне обнаружили тело полицейского, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МВД РФ по Татарстану.

"Предположительно, причиной смерти стал суицид", - уточнил собеседник агентства. По его словам, полицейскому было 23 года.

В пресс-службе отметили, что обстоятельства происшествия устанавливает специальная комиссия МВД по Татарстану.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на месте гибели дознавателя была найдена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается.

Казань МВД РФ

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