Более 18 тыс. человек остались без электричества из-за аварии на Ставрополье

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение в трех населенных пунктах Ставропольского края, нарушенное вечером в понедельник из-за аварии на электроподстанции, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"Всего без электроэнергии остаются 18 тысяч 545 человек, из них 6 тысяч 78 детей", - говорится в сообщении.

В частности, под отключение попали 2,8 тысяч абонентов в Кисловодске, более 2,3 тысяч - в городе Ессентуки и более 8 тысяч человек в станице Ессентукской.

Электроснабжение планируют восстановить до конца дня понедельника.