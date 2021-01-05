Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло в более 7,5 тыс. жилых домов и 35 соцобъектах в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС во вторник.

Сбой произошел в 5:55 (0:55 мск).

"Произошло аварийное отключение электроснабжения в восьми населенных пунктах: Грановщина, Хомутово, Ширяево, Лыловщина, Горящино, Тайтурка, Московщина, Урик. Под отключение попало 7 тыс. 668 жилых домов и 35 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электричества остались 22 тыс. 138 человек из них 7 тыс.70 дети.

В восстановлении электроснабжения задействовано шесть человек и две единицы техники.

На утро вторника температура воздуха в регионе составляет 28 градусов мороза.