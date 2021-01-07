Слуцкий отметил возвращение в США "бумеранга цветных революций"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В США вернулся "бумеранг цветных революций", и беспорядки в Вашингтоне могут привести к кризису американской системы власти, считает председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он сказал об этом журналистам 7 января.

Случившееся назвал "следствием раскола американского общества практически на двое". По его словам, недавние твиты президента США Дональда Трампа о том, что победу на выборах у него украли, спровоцировали беспорядки.

"Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти, - заявил депутат. - Даже в своем видеообращении сегодня днем (в среду по местному времени. - ИФ.) президент Трамп показал, что он не в здравом уме и не в состоянии принять результаты выборов 2020 года. Готовность президента Трампа спровоцировать насилие и социальные волнения, чтобы силой отменить результаты выборов, явно соответствует этому стандарту".

Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, когда конгрессмены занимались сертификацией результатов президентских выборов. Погибли четыре человека, в Вашингтоне был введен комендантский час. Трампа временно заблокировали в соцсетях. После выдворения протестующих Конгресс окончательно утвердил победу Джо Байдена, а Трамп затем пообещал обеспечить мирную передачу власти, несмотря на непризнание им результатов выборов.

Произошедшее в США обеспокоило политиков во всем мире.