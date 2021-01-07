Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Слуцкий отметил возвращение в США "бумеранга цветных революций"

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В США вернулся "бумеранг цветных революций", и беспорядки в Вашингтоне могут привести к кризису американской системы власти, считает председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он сказал об этом журналистам 7 января.

В миреЧто произошло в ВашингтонеЧто произошло в ВашингтонеЧитать подробнее

Случившееся назвал "следствием раскола американского общества практически на двое". По его словам, недавние твиты президента США Дональда Трампа о том, что победу на выборах у него украли, спровоцировали беспорядки.

"Беспорядки на Капитолийском холме, прервавшие официальное утверждение голосов выборщиков в Конгрессе, безусловно, бросают тень на весь процесс демократической передачи власти, - заявил депутат. - Даже в своем видеообращении сегодня днем (в среду по местному времени. - ИФ.) президент Трамп показал, что он не в здравом уме и не в состоянии принять результаты выборов 2020 года. Готовность президента Трампа спровоцировать насилие и социальные волнения, чтобы силой отменить результаты выборов, явно соответствует этому стандарту".

Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, когда конгрессмены занимались сертификацией результатов президентских выборов. Погибли четыре человека, в Вашингтоне был введен комендантский час. Трампа временно заблокировали в соцсетях. После выдворения протестующих Конгресс окончательно утвердил победу Джо Байдена, а Трамп затем пообещал обеспечить мирную передачу власти, несмотря на непризнание им результатов выборов.

Произошедшее в США обеспокоило политиков во всем мире.

Штурм Капитолия

15
США Вашингтон Дональд Трамп Госдума Леонид Слуцкий

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Пандемия коронавируса

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Число умерших с COVID-19 в России приблизилось к 60 500

Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда

Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда

Один человек погиб, трое пострадали на камчатском водопаде

Один человек погиб под завалами на камчатском водопаде

Несколько человек упали под лед на камчатском водопаде

Роспотребнадзор назвал стабилизирующейся эпидемиологическую обстановку по COVID-19

Роспотребнадзор назвал стабилизирующейся эпидемиологическую обстановку по COVID-19

Что произошло за день: среда, 6 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');