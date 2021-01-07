Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:11Заразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Штурм Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа - это внутреннее дело США, считают в российском МИД, но при этом в ведомствеотмечают раскол в обществе, вызванный архаичной избирательной системой в этой стране. Позицию Москвы высказала представитель министерства Мария Захарова.

В миреЧто произошло в ВашингтонеЧто произошло в ВашингтонеЧитать подробнее

"Вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы", - заявила она и пожелала "дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории".

Трамп не раз говорил, что не признает поражение на президентских выборах 2020 года и что победу у него украли. Он и республиканцы безуспешно пытались оспаривать результаты голосования в судах и Конгрессе. 6 января Палата представителей и Сенат проводили процедуру сертификации победы на выборах Джозефа Байдена. Однако заседания были прерваны сторонниками Трампа, которые ворвались в здание Капитолия и устроили там беспорядки.

Погибли четыре человека, пострадали несколько полицейских, в Вашингтоне был введен комендантский час на 15 дней. Трампа временно заблокировали в соцсетях. Происходящее вызвало шок во всем мире.

Однако после выдворения всех протестующих из Капитолия Конгресс утвердил итоги президентских выборов и Трамп пообещал обеспечить мирную передачу власти Байдену, но отметил, что так и не признает поражение и что факты на его стороне.

Штурм Капитолия

15
Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
США Вашингтон Капитолий МИД Мария Захарова Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Выборы в США - 2020

Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти Байдену

Что произошло в Вашингтоне

Что произошло в Вашингтоне
Выборы в США - 2020

Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах

Выборы в США - 2020

Палата представителей США отклонила возражения против итогов выборов в Пенсильвании

Выборы в США - 2020

Полицейские нашли бомбы в штаб-квартирах обеих партий в Капитолии

Выборы в США - 2020

Четыре экс-президента США осудили штурм Капитолия

Что случилось этой ночью: четверг, 7 января

Выборы в США - 2020

Четыре человека стали жертвами беспорядков в американской столице

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');