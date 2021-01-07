Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Штурм Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа - это внутреннее дело США, считают в российском МИД, но при этом в ведомствеотмечают раскол в обществе, вызванный архаичной избирательной системой в этой стране. Позицию Москвы высказала представитель министерства Мария Захарова.

"Вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы", - заявила она и пожелала "дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории".

Трамп не раз говорил, что не признает поражение на президентских выборах 2020 года и что победу у него украли. Он и республиканцы безуспешно пытались оспаривать результаты голосования в судах и Конгрессе. 6 января Палата представителей и Сенат проводили процедуру сертификации победы на выборах Джозефа Байдена. Однако заседания были прерваны сторонниками Трампа, которые ворвались в здание Капитолия и устроили там беспорядки.

Погибли четыре человека, пострадали несколько полицейских, в Вашингтоне был введен комендантский час на 15 дней. Трампа временно заблокировали в соцсетях. Происходящее вызвало шок во всем мире.

Однако после выдворения всех протестующих из Капитолия Конгресс утвердил итоги президентских выборов и Трамп пообещал обеспечить мирную передачу власти Байдену, но отметил, что так и не признает поражение и что факты на его стороне.