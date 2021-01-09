Норильским курортом, где сошла лавина, управляет группа из 13 юрлиц

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Горнолыжный курорт под Норильском, где в субботу сошла лавина, управляется группой из 13 юридических лиц, входящих в ассоциацию по организации отдыха для любителей горнолыжного спорта "Гора Отдельная", следует из данных информационной системы "СПАРК-Интерфакс".

Одним из членов ассоциации является Олег Малахов - гендиректор ООО "ПИК-Комфорт". Эта организация занимается управлением недвижимостью, возведенной ПАО "Группа компаний ПИК" (Москва, контролирующий акционер - Сергей Гордеев).

Председателем правления ассоциации "Гора Отдельная" значится Игорь Шаталов - руководитель ООО "Триада" (торговля лесоматериалами и стройматериалами), ООО "Автодом" и ООО "Росконтракт" (оба специализируются на торговле автозапчастями).

Также в ассоциацию входит Денис Зиновьев, возглавляющий норильское АО "ВСТ транспортная компания", владеющий 100% ООО "Транзит Карго" и 20% ООО "Карго Воркер24 РУС" (все занимаются вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками). Вместе с тем, Зиновьев владеет 50% компании "Спорт Инвест Групп", специализирующейся на деятельности туристических агентств.

Еще один член ассоциации - Антон Лысов, владеющий туристическими агентствами ООО "Территория Путорана" и ООО "Путорана", а также компанией, занимающейся разведением оленей - ООО "Фермерское хозяйство Антона Лысова".

Два других предпринимателя, входящих в ассоциацию "Гора Отдельная" - Сергей Малина (член совета директоров ООО "Элегант", специализирующегося на аренде и управлении недвижимым имуществом) и Андрей Бердников (владелец 50% ассоциации молодых семей "Ромашково", специализирующейся на деятельности учреждений клубного типа).

Также в ассоциацию входят предприниматели Евгений Туленков, Алексей Никитин, Борис Мазалов, Елена Гордеева (экс-директор МУП "Редакционно-полиграфический комплекс "Таймыр"), Александр Бородатый (экс-директор МУП "Дом бытовых услуг"), Никита Лопатин и Наталья Высоцкая, не имеющие актуальных связей с другими организациями.

Как сообщалось, в ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди.

Под снегом спасатели нашли 14-летнего подростка, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу. Также под снежными завалами обнаружены тела матери пострадавшего и ее второго полуторагодовалого ребенка. Позже было найдено тело мужчины.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.