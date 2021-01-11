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Минздрав задумался о введении в РФ стандарта самозатухающих сигарет

Минздрав задумался о введении в РФ стандарта самозатухающих сигарет
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минздрав рассматривает возможность введения в России нормы о самозатухающих сигаретах, говорится в сообщении министерства.

"Такая инициатива действительно обсуждается", - отмечают в Минздраве в понедельник.

По данным ВОЗ, в настоящее время все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств-членов Европейского Союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС), говорят в Минздраве.

В сообщении говорится, что Канада приняла меры по снижению склонности к возгоранию сигарет в рамках законов об общественном здоровье, а большинство штатов США осуществляют такие меры в рамках законов о пожарной безопасности.

В самозатухающей сигарете используются две полосы специальной бумаги, которые накладываются поверх традиционной бумаги на расстоянии около 2 см от кончика сигареты. Эти кольца замедляют скорость горения сигареты.

Минздрав РФ

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