Власти, имея блок-пакет БСК, не могли влиять на решения акционеров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Башкирии, владеющей 38,3% АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия"), не могли влиять на итоговые решения акционеров по социальной политике, дивидендным выплатам и стратегии развития предприятия, заявил глава республики Радий Хабиров.

"Все решения относительно определения размеров дивидендов, дивидендная политика, кадровая политика, стратегия развития производства - принимались акционерами, владеющими совокупно 62%. Повлиять на это мы не могли", - сказал Хабиров в воскресенье в эфире Первого канала.

По его словам, представители мажоритарного акционера "ставили правительство в известность о своих решениях". "Они говорят, дайте позицию по этому вопросу. Наши представители - члены совета директоров (БСК-ИФ) дают позицию отрицательную. Они (акционеры - ИФ) собираются, у них большинство, они принимают решение, и все", - отметил глава республики.

В действующий совет директоров предприятия входят 10 человек, в том числе пять от Башкирии: замминистра земельных и имущественных отношений Ольга Иванова, четыре представителя башкирского "Регионального фонда" (Тимур Казыханов, Ильдар Магданов, Михаил Ковалев и Алексей Сазонов).

Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28%, через АО "Региональный фонд") и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

Тема "Башкирской содовой компании" получила большой общественный резонанс в связи с историей расширения ресурсной базы за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе (шихане) Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов. В 2018 году глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о разработке Куштау, запасов которого, по предварительным оценкам, достаточно для 150 лет работы компании.

В начале августа текущего года компания начала на шихане вырубку лесного массива для проведения геологоразведочных работ. Это спровоцировало общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны конфликта.

Однако позднее глава Башкирии, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, заручился поддержкой Минприроды России.

Власти республики рассчитывали также увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного. Хабиров заявлял, что поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. "Но поскольку акционеры проявляли абсолютно неадекватное поведение в плане будущего предприятия, мы начали вникать гораздо глубже", - говорил он. Республиканское Минземимущество начало проверку законности сделки по приватизации компании. По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 35 млрд рублей.

Действия главы Башкирии были поддержаны руководством страны. 26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

"Что самое интересное - в начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается. И снижается ниже контрольной. У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат - приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое - на выкачивание денег любой ценой и как можно в большем объеме", - подчеркнул президент РФ.

Путин констатировал, что деньги в развитие "Башкирской содовой компании" практически не инвестируются и в регионе не остаются.

"Башкирская содовая компания" была зарегистрирована в декабре 2013 года, после присоединения ОАО "Сода" к ОАО "Каустик", является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.