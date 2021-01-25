ЦБ предложил дать суду право устанавливать цену выкупа акций у миноритариев при squeeze-out

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Банк России предложил наделить суд правом оценивать справедливость условий и стоимость выкупа акций у миноритариев при принудительном выкупе акций (squeeze-out). Об этом говорится в консультативном докладе регулятора.

Предполагается, что суд будет выступать в качестве независимого арбитра на предварительном этапе, до начала выкупа. Цену выкупа акций компаний из первого и второго котировального списка могут определять независимые директоры.

В ЦБ считают, что к компетенции суда должно относиться привлечение оценочной компании для определения рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, а также рассмотрение и утверждение результатов проведенной оценки. Для этих целей судом могут дополнительно привлекаться эксперты. При этом выплата вознаграждения, причитающихся независимым оценщикам и экспертам, которые привлекаются судом, должна осуществляться за счет средств мажоритарного акционера.

В качестве альтернативного варианта ЦБ предлагает дать право суду привлекать для определения цены бумаги независимого оценщика на основании тендера или отбора, проведенного Банком России. Однако, как и в случае с привлечением независимого оценщика судом, оплата его услуг должна осуществляться за счет средств мажоритарного акционера. Для проведения независимой оценки и определения справедливой цены выкупа мажоритарный акционер и ПАО должны будут предоставлять оценщику всю необходимую информацию.

"Полагаем необходимым рассмотреть также вопрос относительно компетенции и специализации суда, который может быть наделен полномочиями по рассмотрению заявлений лиц, приобретших более 95% голосующих акций публичного общества, намеренных осуществить выкуп ценных бумаг. Осуществление предварительного судебного контроля за процедурой принудительного выкупа ценных бумаг повлечет расширение компетенции и увеличит нагрузку на судебную систему. Вместе с тем, учитывая текущую ситуацию с инициированием процедуры вытеснения, количество таких дел в масштабах всей страны не должно быть существенным. Так, количество рассмотренных Банком России требований о выкупе ценных бумаг составило: за 2018 год - 114 единиц, за 2019 год - 128 единиц, за 11 месяцев 2020 года - 100 единиц", - говорится в докладе.

ЦБ считает оптимальным возложить полномочия по осуществлению предварительного судебного контроля за принудительным выкупом ценных бумаг на специализированные суды, при этом обжалование вынесенного специализированным судом судебного акта предлагается осуществлять непосредственно в Верховном суде России.

"Такой подход будет способствовать сокращению временных затрат на выкуп ценных бумаг, а также будет соответствовать вышеприведенной практике по рассмотрению дел, касающихся выкупа ценных бумаг, в Германии и Нидерландах", - поясняет регулятор.

К определению цены выкупа могут привлекаться и независимые директоры. В этом случае независимые члены совета директоров ПАО должны обеспечить привлечение независимого оценщика для проведения оценки рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, а после ее завершения - определить цену выкупа ценных бумаг. Соответствующее решение может приниматься независимыми директорами единогласно или квалифицированным большинством голосов. При отсутствии или недостаточном количестве (менее трех) независимых директоров в ПАО решение по вопросу о цене бумаг может приниматься единогласно всеми членами совета директоров.

"Полагаем, что применение указанного механизма может осуществляться в отношении публичных обществ, акции которых включены в котировальные списки первого и второго уровней, в состав совета директоров (наблюдательного совета) которых входят независимые директора", - считает ЦБ.

Кроме того, Банк России предлагает распространить обязанность по направлению обязательного предложения и права осуществить принудительный выкуп ценных бумаг, на лиц, которые получают определенный уровень контроля, независимо от того, каким образом (прямо или косвенно, самостоятельно или совместно с иными лицами) такие лица распоряжаются голосами, приходящимися на голосующие акции публичного общества.

"Применение такого подхода потребует обеспечения адекватного механизма контроля за осуществляемыми процедурами, условий и компетенции для установления и квалификации наличия соответствующего уровня контроля. Осуществление такого контроля, по нашему мнению, может быть отнесено к компетенции суда либо Банка России", - отмечается в докладе.

В таком случае ЦБ должен иметь широкий спектр полномочий по установлению наличия косвенного контроля и оценке фактов, которые могут свидетельствовать о его наличии, в том числе иметь возможность применять мотивированное суждение по вопросу о наличии контроля, а также использовать механизмы, направленные на обеспечение сотрудничества участников правоотношений по установлению соответствующих фактов.

Также Банк России предлагает на законодательном уровне установить требования к дате, на которую независимый оценщик будет должен определять рыночную стоимость бумаг при выкупе. Регулятор считает, что оценка должна производиться на дату не ранее двух месяцев до даты направления требования о выкупе ценных бумаг и определенная в рамках этого периода цена будет отражать стоимость компании непосредственно перед процедурой выкупа. "При этом стоимость ценных бумаг в условиях концентрации контроля над ней будет зафиксирована при направлении публичной оферты", - поясняет ЦБ.

В законе должна быть закреплена и позиция Высшего арбитражного суда России, согласно которой, стоимость одной выкупаемой акции должна определяться в составе 100%-ного пакета без корректировки на миноритарный или мажоритарный пакет, так как только при таких условиях может быть определена единая цена для всех акционеров без учета размера пакета.

ЦБ предлагает также закрепить в законе механизм, обеспечивающий выплату стоимостной разницы между рыночной стоимостью выкупаемых ценных бумаг, определенной судебным актом, и ценой выкупа, определенной в требовании о выкупе ценных бумаг публичного общества, всем лицам, у которых были выкуплены соответствующие ценные бумаги, а не только одному истцу, который обратился в суд.

Институт принудительного выкупа ценных бумаг публичного общества мажоритарным акционером ("вытеснение", squeeze-out) широко используется в зарубежных правопорядках и введен в российское регулирование в 2006 году. Несмотря на достаточный срок действия данного института, процедура принудительного выкупа востребована и сейчас, поскольку в существующих реалиях отмечается тенденция к переходу публичных компаний к концентрации собственности и отказу от публичного статуса.

ЦБ считает, ссылаясь на практику, что именно порядок определения цены и обеспечение выкупа по справедливой стоимости являются ключевыми и самыми острыми вопросами в процедуре принудительного выкупа ценных бумаг. Сейчас он происходит после публичной оферты на основании требования мажоритария о выкупе и без решения суда. Мажоритарии стремятся сократить расходы, занижая цену акций. Миноритарии при этом не могут привести доказательства, подтверждающие рыночную стоимость ценных бумаг, поскольку не имеют доступа к необходимым документам публичного общества, а также лишены возможности провести экспертизу стоимости ценных бумаг.

Сейчас право требовать выкупа ценных бумаг публичного общества возникает исключительно в случае превышения порога владения в 95% голосующих акций на основании добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг или обязательного предложения и соблюдения требования о приобретении на основании такого добровольного или обязательного предложения не менее 10% общего количества голосующих акций.