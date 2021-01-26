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Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение

Законопроект о гаражной амнистии прошел в Госдуме первое чтение
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии.

Проект закона был внесен сенатором Андреем Турчаком и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Как пояснил Крашенинников, в сейчас большое количество гаражей не оформлены в установленном порядке, то есть существуют неофициально. Это не позволяет их владельцам защитить свои права и распорядиться ими по своему усмотрению. К тому же не установлены лица, ответственные за содержание и эксплуатацию гаражей, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности. Кроме того существуют трудности с регистрацией права собственности членов гаражно-строительных кооперативов на гаражи.

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Крашенинников отметил, что "как правило, это вызвано отсутствием документов о предоставлении земельных участков для строительства гаражей и на сами гаражи". При этом, по данным ФНС России, в Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о 36 902 юридических лицах, зарегистрированных в качестве гаражных (гаражно-строительных) кооперативов, добавил глава комитета.

Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.

Для для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (т.е. до 30 декабря 2004 г.), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти.

Так же бесплатно гражданин сможет получить участок, если гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Законопроектом определяется перечень возможных документов, подтверждающих соответствующее право, которые предоставляются гражданином вместе с заявлением о предоставлении земельного участка.

Госду

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