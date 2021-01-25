Правительство РФ поддержало законопроект о "гаражной амнистии"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект "Единой России" о "гаражной амнистии", сообщили в понедельник в пресс-службе партии.

"Кабмин поддержал документ, внеся в него несколько предложений. В частности, предлагается разрешить местным и региональным властям заниматься комплексным кадастровым учетом. Также в проект предложено внести норму о возможности приобретения в собственность земельных участков общего пользования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что законопроект планируется рассмотреть в первом чтении уже на этой неделе.

Законопроект о "гаражной амнистии", регулирующий вопросы приобретения прав на гаражи и земельные участки, был внесен в Госдуму 16 декабря 2020 года первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Турчак отмечал, что законопроект о "гаражной амнистии" может быть принят в весеннюю сессию.

Законопроектом предусматривается механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса (т.е. до 30 декабря 2004 года).

В Росреестре сообщали, что "гаражная амнистия" облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцев.