"Ракушки" не подпадут под "гаражную амнистию"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Под "гаражную амнистию" подпадут только капитальные строения – гаражи-"ракушки" и самострой легализованы не будут, сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников.

"Я хочу обратить внимание на то, что незаконные постройки не должны легализовываться. И амнистия будет направлена только на капитальные строения – на те объекты, которые можно признать недвижимостью. "Ракушки", уж извините, – это не недвижимость, это движимый объект... На "ракушки" "гаражная амнистия" не будет распространяться", - сказал Крашенинников в своем выступлении на онлайн-дискуссии "Аргументов и фактов" в понедельник.

Однако по некапитальным объектам особый упрощенный порядок оформления может принять муниципалитет, заметил замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

При этом планируется, что в остальном механизм будет полностью аналогичен уже работающей "дачной амнистии".

"Любые документы, даже косвенные доказательства, будут приниматься. Я хочу подчеркнуть, что у нас аналогия по "дачной амнистии" есть, и как раз Росреестр и органы местного самоуправления принимали и принимают эти документы. Мы здесь ничего нового в отношении системы правовой и процедурной не делаем, она у нас уже отработана", - сказал Крашенинников.

По его словам, при дальнейшей работе над законопроектом будет отдельно проработан механизм легализации гаражей, полученных в наследство. Сейчас документ прошел первое чтение в Госдуме, окончательное его принятие планируется уже в феврале-марте, сказал депутат.

Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти.