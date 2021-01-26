Полицейские получили 17 и 19 лет колонии за организацию наркобизнеса в Удмуртии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртии во вторник признал восьмерых участников организованной преступной группы виновными в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, преступную группу в начале 2015 года создали начальник одного из оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по Удмуртии и его подчиненный, старший оперуполномоченный. Номинальным лидером группы они сделали ранее неоднократно судимого ижевчанина, затем были привлечены еще ряд участников - "оператор магазина", "финансист", "хранитель" и "закладчики".

Отмечается, что с марта по июль 2015 года группа сбывала синтетические наркотики бесконтактным способом с помощью "закладок", заработав таким образом около 1,5 млн рублей.

Деятельность группы была пресечена правоохранительными органами, а наркотики изъяты.

По данным пресс-службы, участники группы получили от четырех до 19 лет колоний общего, строгого и особого режимов. "Сотрудники полиции приговорены к 17 и 19 годам лишения свободы с лишением специальных званий и государственных наград", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба прокуратуры республики сообщает, что девятый участник преступной группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден еще в 2016 году в особом порядке.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, преступления полицейских выявила служба собственной безопасности.