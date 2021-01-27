Путин распорядился о создании ведомства по охране памятников

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения о создании ведомства, отвечающего за контроль и надзор в сфере охраны культурного наследия народов России. Это поручение, сформулированное по итогам заседания совета по культуре и искусству 27 октября, опубликовано на сайте Кремля.

Предполагается, что это будет федеральный орган исполнительной власти, подконтрольный правительству.

На встрече с участниками совета в октябре Путин предложил обдумать возможность возродить орган по контролю за строительством и реставрацией памятников, аналогичный ныне упраздненной Росохранкультуре. Он отметил, что такое ведомство не должно мешать проектам по строительству в области культуры, но, тем не менее, оно нужно.

Росохранкультура была создана в 2008 году и упразднена в феврале 2011 года после критики ее работы. В частности, Счетная палата сочла работу ведомства неэффективной. Функция надзора за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия перешла Министерству культуры.