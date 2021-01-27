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Нижний Новгород ищет инвестора для развития общественных туалетов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Мэрия Нижнего Новгорода проводит работу с потенциальным инвестором по реализации проекта развития сети платных общественных туалетов, сообщаила пресс-служба городской думы.

Проект может быть реализован в форме муниципально-частного партнерства. Предполагаемая частная концессионная инициатива будет предусматривать реконструкцию помещения на ул.Большая Покровская (в историческом центре Нижнего Новгорода, ранее там располагался общественный туалет), а также размещение сети туалетных модулей для общественного пользования.

Ранее 27 января городская дума одобрила принятие в муниципальную собственность недвижимого имущества от АО "Нижегородский водоканал" (100% акций владеет администрация города) - подвальное помещение площадью 68,4 кв. м в двухэтажном нежилом здании на улице Большой Покровской, рыночная стоимость которого оценивается в 5,3 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что, по его мнению, сеть городских туалетов должна управляться муниципальной структурой.

"Город нуждается в таких объектах. Жители неоднократно обращались по этому поводу, даже к губернатору. Мое субъективное мнение: город в состоянии создать такую инфраструктуру. Если взять лучшие европейские городские практики, в 99% случаев это отнюдь не бизнес отдельных коммерсантов, это структуры, которые управляются муниципалитетом. Принимать в казну исторический туалет - это правильно и своевременно. В преддверии 800-летия эта тема очень актуальна", - приводятся в сообщении слова Фельдмана.

Нижний Новгород Марк Фельдман

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