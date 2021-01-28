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Кремль переадресовал социологам вопрос о причинах акций 23 января

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - На вопрос о причинах недовольства участников массовых акций, прошедших в российских городах 23 января, должны отвечать социологи, а не Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него поинтересовались мнением Кремля о том, чем недовольны люди, выходящие на эти акции, и какой запрос выражают протесты.

"Это очень объемный вопрос. Это, скорее, хлеб социологов, чтобы это обсуждать, поэтому давайте не будем у социологов этот хлеб забирать", - ответил Песков.

"Это не вопрос для конференц-колла (Пескова с журналистами - ИФ), скорее, это вопрос для объемного анализа со стороны социологов", - добавил он.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Дмитрий Песков

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