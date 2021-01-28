Кремль заявил о многочисленных нарушениях закона на акциях 23 января

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В ходе несанкционированных акций 23 января имели место многочисленные нарушения закона, с этим связаны оперативно-следственные действия, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы высказывали свою обеспокоенность перед тем, как произошли эти события", - сказал Песков в четверг журналистам. "Сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции, были множественные нарушения законов РФ, правоохранительные органы работают", - сказал пресс-секретарь.

На вопрос, считают ли в Кремле оперативно-следственные действия соразмерными уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемических норм на митинге в Москве, Песков ответил: "Здесь не вопрос в том, что кажется Кремлю, вопрос в том, что считают необходимым органы по обеспечению правопорядка, органы по обеспечению законности".

Журналисты поинтересовались также у представителя Кремля, планируются ли в предстоящие выходные митинги в поддержку Владимира Путина, Песков в ответ на это сказал: "Мне, честно говоря, неизвестно насчет митингов, я не располагаю такой информацией. Может быть, кто-то подавал заявки в каких-то городах, а, может быть нет, я не знаю. Заявки подаются не в администрацию президента. Это надо у городских властей выяснять".

"Я знаю, что многие высказываются в поддержку президента, выражают готовность принимать участие в разных акциях, но мне неизвестно, чтобы они как-то организовывались", - заключил Песков.

В субботу, 23 января, во многих городах России прошли несанкционированные массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сотни участников протестов были задержаны, правоохранительными органами возбуждено 20 уголовных дел.