Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 100 866 032+591 368

Кремль заявил о многочисленных нарушениях закона на акциях 23 января

Кремль заявил о многочисленных нарушениях закона на акциях 23 января
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В ходе несанкционированных акций 23 января имели место многочисленные нарушения закона, с этим связаны оперативно-следственные действия, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы высказывали свою обеспокоенность перед тем, как произошли эти события", - сказал Песков в четверг журналистам. "Сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции, были множественные нарушения законов РФ, правоохранительные органы работают", - сказал пресс-секретарь.

На вопрос, считают ли в Кремле оперативно-следственные действия соразмерными уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемических норм на митинге в Москве, Песков ответил: "Здесь не вопрос в том, что кажется Кремлю, вопрос в том, что считают необходимым органы по обеспечению правопорядка, органы по обеспечению законности".

Журналисты поинтересовались также у представителя Кремля, планируются ли в предстоящие выходные митинги в поддержку Владимира Путина, Песков в ответ на это сказал: "Мне, честно говоря, неизвестно насчет митингов, я не располагаю такой информацией. Может быть, кто-то подавал заявки в каких-то городах, а, может быть нет, я не знаю. Заявки подаются не в администрацию президента. Это надо у городских властей выяснять".

"Я знаю, что многие высказываются в поддержку президента, выражают готовность принимать участие в разных акциях, но мне неизвестно, чтобы они как-то организовывались", - заключил Песков.

В субботу, 23 января, во многих городах России прошли несанкционированные массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сотни участников протестов были задержаны, правоохранительными органами возбуждено 20 уголовных дел.

Протесты в Москве

16
Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ на голосовании подтвердила полномочия российской делегации
Пандемия коронавируса

В Башкирии "антиковидные паспорта" не отменят, но переименуют

В Башкирии "антиковидные паспорта" не отменят, но переименуют

Омбудсмен Петербурга счел неправомерными действия полиции 23 января

Омбудсмен Петербурга счел неправомерными действия полиции 23 января

В России суточный прирост случаев COVID-19 превысил 19 тысяч

В России суточный прирост случаев COVID-19 превысил 19 тысяч

СКР возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова

Курс доллара поднялся выше 76 рублей

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Задержан протестующий, подравшийся с росгвардейцами в Москве

Прокуроры хотят вернуть под следствие фигуранта "списка Титова"

Психиатры объяснили госпитализацию шамана Габышева отказом от лечения

Психиатры объяснили госпитализацию шамана Габышева отказом от лечения

Что случилось этой ночью: четверг, 28 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');