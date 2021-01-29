Координатору штаба Навального в Петербурге назначили второй арест

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга назначил 10 суток административного ареста главе местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ирине Фатьяновой, сообщили в пятницу в штабе.

"Я уже отсидела пять дней и должна была выйти завтра, но меня увезли из спецприёмника, чтобы осудить за проведение того же самого мероприятия 23 января", - сообщила Фатьянова соратникам. Ее письмо опубликовано в соцсетях штаба.

24 января Октябрьской суд Петербурга привлек Фатьянову к административной ответственности за организацию несогласованного мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), назначив наказание в виде шести суток ареста. Тогда протокол в отношении Фатьяновой составили из-за ее призыва в соцсетях прийти на митинг 23 января.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Петербурге.